Зеленский внезапно для себя перешел на русский, общаясь с главами Польши и Литвы

Во время пресс-конференции с президентами Литвы и Польши, Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, президент Украины Владимир Зеленский неожиданно перешел на русский язык. На это обратило внимание издание «Известия», опубликовав отрывок их переговоров в своем Telegram-канале.

В ходе выступления украинский лидер начал требовать от союзников предоставления гарантий безопасности для своей страны. Когда он собирался произнести украинское слово «можливість», он внезапно заговорил на русском и чуть не сказал «возможность».

— Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо…(можливість) определить конкретную дату окончания этого (конфликта — прим. «ВМ»), — приводят его слова в материале.

В последнее время Зеленский также срывался и на уничижительные высказывания в адрес других политиков. Например, Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что «каждый Виктор», живущий за счет Европы, но продающий ее интересы, «заслуживает подзатыльника». В СМИ предположили, что речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. К тому же, выпад Зеленского не остался без ответа, и Орбан сразу выпустил в своих социальных сетях новую публикацию, в которой лично обратился к президенту Украины.

