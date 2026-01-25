Зеленский внезапно для себя перешел на русский, общаясь с главами Польши и Литвы

В последнее время Зеленский также срывался и на уничижительные высказывания в адрес других политиков. Например, Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что «каждый Виктор», живущий за счет Европы, но продающий ее интересы, «заслуживает подзатыльника». В СМИ предположили, что речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. К тому же, выпад Зеленского не остался без ответа, и Орбан сразу выпустил в своих социальных сетях новую публикацию, в которой лично обратился к президенту Украины.