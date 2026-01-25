Гоша Куценко рассказал о своем отношении к советским сказкам

Как писал сайт KP.RU, старое советское кино об исправлении хулиганов может оказать воспитательный эффект и на сегодняшнего зрителя. Так, фильмы «Усатый нянь», «Джентльмены удачи», «Республика ШКИД» показывают, что у каждого человека есть второй и даже третий шанс. В этом и заключается терапевтический эффект. Человек понимает, что если он оступился, то все равно может поменяться к лучшему. Но для этого нужно выбрать правильное окружение.