Гоша Куценко рассказал о своем отношении к советским сказкам

Популярность советских сказок необходимо возвращать, так как кинопроизведения могут стать отличным ориентиром для воспитания детей. Таким мнением в разговоре с изданием «Абзац» актер Гоша Куценко.
— Ориентир, конечно, — наши советские сказки. В эпоху СССР блистательно играли актеры. И я думаю, что нашим детям нужно в том числе учиться на классических советских сказках, сыгранных великими артистами эпохи СССР, моими учителями, — считает звезда телеэкранов.
Куценко уточнил при этом, что за прошедшие годы восприятие детей сильно изменилось. По его словам, сейчас «дети мыслят мультипликациями, другими скоростями» и это необходимо учитывать при создании современного детского кино.
Как писал сайт KP.RU, старое советское кино об исправлении хулиганов может оказать воспитательный эффект и на сегодняшнего зрителя. Так, фильмы «Усатый нянь», «Джентльмены удачи», «Республика ШКИД» показывают, что у каждого человека есть второй и даже третий шанс. В этом и заключается терапевтический эффект. Человек понимает, что если он оступился, то все равно может поменяться к лучшему. Но для этого нужно выбрать правильное окружение.