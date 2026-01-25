Жительница новостройки из «Минск-Мира» пожаловалась властям, что ее дом оказался «несуществующим»

Жительница новостройки из «Минск-Мира» пожаловалась властям на прямую линию в Администрацию Октябрьского района столицы Беларуси, что ее дом «несуществующий».
Адрес дома женщины — улица Михаила Савицкого, 23. Жительница этой новостройки в районе «Минск-Мир» хотела оставить заявку в службу 115. Однако система не имела сведений о существовании здания.
Как объяснил замглавы района Сергей Сборцев, дома на Савицкого, 23 был недавно введен в эксплуатацию. Он обещал, что отдел городского хозяйства администрации Октябрьского вместе с Единой диспетчерской службой Мингорисполкома решат вопрос.
