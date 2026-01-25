Ричмонд
Жительница новостройки из «Минск-Мира» пожаловалась властям, что ее дом оказался «несуществующим»

Минчанка пожаловалась властям, что ее дом оказался «несуществующим».

Источник: Комсомольская правда

Жительница новостройки из «Минск-Мира» пожаловалась властям на прямую линию в Администрацию Октябрьского района столицы Беларуси, что ее дом «несуществующий».

Адрес дома женщины — улица Михаила Савицкого, 23. Жительница этой новостройки в районе «Минск-Мир» хотела оставить заявку в службу 115. Однако система не имела сведений о существовании здания.

Как объяснил замглавы района Сергей Сборцев, дома на Савицкого, 23 был недавно введен в эксплуатацию. Он обещал, что отдел городского хозяйства администрации Октябрьского вместе с Единой диспетчерской службой Мингорисполкома решат вопрос.

Ранее мы писали, что губернатор Юрий Караев сказал, что лично читает обращения в чат-бот жителей Гродненской области.

А белорусский эндокринолог сказала, правда ли, что женщины стареют быстрее, чем мужчины.

Тем временем президент Александр Лукашенко повысил тарифы ЖКУ в Беларуси в 2026: с января на 19,37 рубля, с июля — на 3,13.

Кроме того, Минтруда сказало, кто из белорусов может получить почти 10000 рублей с 1 февраля.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Беларуси.

