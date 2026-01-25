Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал ему послание от Путина

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился со специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Об этом пишет эмиратское агентство WAM.
Дмитриев передал шейху приветствия от Владимира Путина и выразил благодарность ОАЭ за организацию переговоров между Россией, США и Украиной, которые прошли 23 и 24 января в Абу-Даби.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между ОАЭ и Россией, а также возможности укрепления двусторонних отношений в различных сферах, особенно в экономике, инвестициях и развитии, говорится в публикации.
Объединенные Арабские Эмираты оказывают посреднические усилия по организации переговоров по украинскому вопросу. 23 января в Сети появились кадры встречи делегаций РФ, Украины и США на трехсторонних переговорах, которые прошли в Абу-Даби.
СМИ писали, что ряд европейских государств хочет, чтобы на переговорах трехсторонней рабочей группы с Россией и США в Абу-Даби украинская сторона добилась «энергетического перемирия».