Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал ему послание от Путина

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился со специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Об этом пишет эмиратское агентство WAM.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился со специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Об этом пишет эмиратское агентство WAM.

Дмитриев передал шейху приветствия от Владимира Путина и выразил благодарность ОАЭ за организацию переговоров между Россией, США и Украиной, которые прошли 23 и 24 января в Абу-Даби.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между ОАЭ и Россией, а также возможности укрепления двусторонних отношений в различных сферах, особенно в экономике, инвестициях и развитии, говорится в публикации.

Объединенные Арабские Эмираты оказывают посреднические усилия по организации переговоров по украинскому вопросу. 23 января в Сети появились кадры встречи делегаций РФ, Украины и США на трехсторонних переговорах, которые прошли в Абу-Даби.

СМИ писали, что ряд европейских государств хочет, чтобы на переговорах трехсторонней рабочей группы с Россией и США в Абу-Даби украинская сторона добилась «энергетического перемирия».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше