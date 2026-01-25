Ричмонд
Украинский депутат Орест Саламаха погиб в ДТП во Львове, он врезался в маршрутку

Нардеп и сторонник Зеленского Орест Саламаха скончался в больнице из-за полученных травм после ДТП с маршруткой.

Источник: Комсомольская правда

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского Орест Саламаха погиб во Львове в результате ДТП. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Источник отмечает, что в момент аварии Саламаха управлял квадроциклом и направлялся в сторону Львова. В какой-то момент нардеп выехал на встречную полосу, врезавшись в маршрутку.

После столкновения лоб в лоб Саламаха получил ранения и был госпитализирован в медучреждение для оказания помощи. Врачам не удалось спасти нардепа, он скончался в больнице.

Ранее KP.RU сообщал о гибели украинского депутата от партии «Слуга народа» и сторонника Зеленского Александра Кабанова. Причина смерти нардепа не уточнялась. Он был сценаристов в студии «Квартал 95», а также участвовал в президентской кампании Зеленского в 2019 году.