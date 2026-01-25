Украинский депутат Орест Саламаха погиб в ДТП во Львове, он врезался в маршрутку

Ранее KP.RU сообщал о гибели украинского депутата от партии «Слуга народа» и сторонника Зеленского Александра Кабанова. Причина смерти нардепа не уточнялась. Он был сценаристов в студии «Квартал 95», а также участвовал в президентской кампании Зеленского в 2019 году.