Онищенко дал советы по защите от смертельного вируса Нипах

Новый смертельно опасный вирус Нипах, зафиксированный в Индии, может передаваться через фрукты и овощи. Об этом предупредил в разговоре с aif.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
— Заразиться вирусом можно при употреблении овощей и фруктов, через воду. Летальность в результате заболевания высокая, — сказал он.
Академик подчеркнул, что лучшая защита от вируса — соблюдение правил личной гигиены: в первую очередь необходимо следить за чистотой рук. Он добавил, что от вируса Нипах пока не существует лекарств и вакцины.
При этом, выздоровление во многом зависит от иммунитета человека. Как рассказал RT, если иммунитет слабый, то заболевание грозит серьёзными осложнениями, в том числе двусторонним воспалением лёгких или менингитом. Если иммунитет сильный, то сможет побороть вирус.