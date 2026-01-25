Ричмонд
Онищенко дал советы по защите от смертельного вируса Нипах

Академик Онищенко: заразиться смертельным вирусом можно через фрукты.

Источник: Комсомольская правда

Новый смертельно опасный вирус Нипах, зафиксированный в Индии, может передаваться через фрукты и овощи. Об этом предупредил в разговоре с aif.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

— Заразиться вирусом можно при употреблении овощей и фруктов, через воду. Летальность в результате заболевания высокая, — сказал он.

Академик подчеркнул, что лучшая защита от вируса — соблюдение правил личной гигиены: в первую очередь необходимо следить за чистотой рук. Он добавил, что от вируса Нипах пока не существует лекарств и вакцины.

При этом, выздоровление во многом зависит от иммунитета человека. Как рассказал RT, если иммунитет слабый, то заболевание грозит серьёзными осложнениями, в том числе двусторонним воспалением лёгких или менингитом. Если иммунитет сильный, то сможет побороть вирус.