Зоопсихолог Капустина: лилии в квартире могут быть смертельно опасны для кошек

Самыми безопасными растениями считаются фуксия, настурция и гибискус.

Источник: Комсомольская правда

Зоопсихолог Светлана Капустина предупредила владельцев кошек о рисках, которые несут домашние растения. Многие популярные комнатные растения могут оказаться смертельно опасными для домашних любимцев.

Особенную осторожность владельцам следует проявлять при наличии в квартире лилий, юкки, саговника. Если животное пытается их есть, то высок риск отравления. Последствия могут быть вплоть до летальных.

Также не рекомендованы алоэ, каланхоэ, монстера, герань и бегония, хотя они и не столь смертоносны, однако их употребление может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем — от сильной рвоты и диареи до кожных заболеваний.

Эксперт подчеркнула важность осознанного подхода к выбору зеленых обитателей квартиры.

— А вот, например, фуксия, настурция и гибискус для кошек опасности практически не представляют, — говорит NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина.

Самым оптимальным решением станет приобретение специальной травы для кошек, предлагаемой в специализированных магазинах.