Стало известно, каким будет март в Москве

Текущая зима отличилась и сильными снегопадами, и крепкими морозами, и резким потеплением. О том, ждать ли москвичам аномалий с наступлением весны, сообщила в беседе с корреспондентом aif.ru ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Первый месяц весны по расчетам долгосрочных моделей сезонных прогнозов погоды обещает быть с небольшой положительной аномалией температуры воздуха, — считает метеоролог.
Специалист подчеркнула, что пока речь идет лишь о предварительных прогнозах, поэтому, не исключено, что расчеты синоптиков изменятся ближе к наступлению весны.
Тем временем Москва 24 рассказала, что в конце января морозы до минус 20 градусов вернулись в Москву. При этом днем 24 января было немного немного теплее и столбики термометров поднимались до минус 15 градусов.
В свою очередь газета «Известия» отметила, что с пятницы, 23 января, всю территорию России охватят сильные морозы. В СЗФО температура опустится до −32 градусов, а в Центральном федеральном округе — до −27. В некоторых районах Московской области будет −30, в целом температура ожидается на семь градусов ниже нормы.