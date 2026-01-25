Стало известно, каким будет март в Москве

В свою очередь газета «Известия» отметила, что с пятницы, 23 января, всю территорию России охватят сильные морозы. В СЗФО температура опустится до −32 градусов, а в Центральном федеральном округе — до −27. В некоторых районах Московской области будет −30, в целом температура ожидается на семь градусов ниже нормы.