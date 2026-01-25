Теннисистка Андреева расплакалась во время игры с украинкой Свитолиной

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слез во время матча четвертого круга с украинкой Элиной Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии 2026 года.
18-летняя спортсменка из России не выиграла ни одного сета и стала последней представительницей своей страны, завершившей выступление в одиночном разряде на турнире.
Поединок длился 1 час 23 минуты и закончился со счетом 2:6, 4:6. Андреева сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти. После матча теннисистки не обменялись рукопожатиями.
Свитолина в четвертьфинале встретится с американкой Кори Гауфф.
Россиянка известная своим эмоциональным отношением к теннису. Осенью после одного из матчей Андреева громко прокричала матом о своей усталости от этого вида спорта во время второго круга турнира категории WTA 1000, который проходил в китайском Ухане.
Спортсменка 8 июля победила в четвертом круге Уимблдона, обыграв спортсменку Эмму Наварро. Однако россиянка не сразу осознала свою победу: она продолжала готовиться к игре, поправляя свою ракетку.