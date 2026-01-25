В ОП высказались по поводу блокировки WhatsApp

«Иск, поданный группой истцов из разных стран в отношении запрещенной корпорации, в котором содержатся претензии о нарушении компанией конфиденциальности пользователей WhatsApp, показывает, что российские власти сработали на опережение», — заявил собеседник ТАСС. Эксперт отметил, что в основе претензий к компании лежат вопросы доступа к пользовательской переписке, несмотря на декларируемое защитой данных сквозное шифрование.