В ОП высказались по поводу блокировки WhatsApp

Российские власти заблаговременно усилили ограничения в отношении мессенджера WhatsApp на фоне международного иска к корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Западную компанию обвиняют в нарушении конфиденциальности переписки пользователей, пояснил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

В ОП считают своевременным ограничение доступа россиян к мессенджеру.

«Иск, поданный группой истцов из разных стран в отношении запрещенной корпорации, в котором содержатся претензии о нарушении компанией конфиденциальности пользователей WhatsApp, показывает, что российские власти сработали на опережение», — заявил собеседник ТАСС. Эксперт отметил, что в основе претензий к компании лежат вопросы доступа к пользовательской переписке, несмотря на декларируемое защитой данных сквозное шифрование.

Машаров пояснил, что до введения в России ограничительных мер в WhatsApp активно использовали организованные преступные сообщества, в том числе структуры, занимающиеся дистанционным мошенничеством. По его данным, сервис применяли для координации действий, обмена данными и вовлечения новых участников в противоправные схемы.

Мессенджер планируют полностью заблокировать для россиян до конца 2026 года, предупредили в Госдуме. Ранее мошенники начали массово обманывать граждан с помощью так называемой «работающей версии» приложения.