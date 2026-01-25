«Он начал кричать, потом за руки кусать». В Беларуси кот Мартин спас хозяйку, разбудив ее во время пожара

В Беларуси домашний кот Мартин со сложной судьбой спас хозяйку, разбудив ее во время пожара в деревне Марс Дзержинского района. Об этом пишет Александра Дуденкова на сайте Dzr.by.
Все произошло среди ночи 20 января. Без одной минуты четыре спасатели получили сообщение, что в Марсе горит жилой дом. Вызвала их сама хозяйка, Екатерина Викторовна.
О произошедшем женщина, которая работает на железной дороге, вспоминает так: шестидневный график, она, уставшая, поздно легла спать, в автономном пожарном извещателе сели батарейки, а сама она дыма не почувствовала. Среагировал кот Мартин, вспоминает Екатерина Викторовна:
«Он начал сразу кричать, потом за руки кусать. Я проснулась».
Сначала в дыму запаниковала, не понимая, в чем дело, потом открыла окна, но вспомнив, что приток воздуха усиливает горение, тут же закрыла их. На улице — мороз, но она выскочила, в чем была. Сначала хозяйка в суматохе набрала 104, но там ее звонок перенаправили в МЧС. Пожарные были на месте за 10−15 минут. Тушили аккуратно, и в итоге пострадала лишь одна стена.
На месте сотрудники МЧС выяснили, что случился пожар из-за отсутствия противопожарной отступки (то есть печь была установлена близко к стене из горючих материалов). Кстати, для жительницы Марса это уже второй пожар. Первый случился в 2018-м — тоже из-за печи.
«Мне самой повезло — я отделалась лишь небольшим отравлением угарным газом. Но вот мой кот, напуганный пожарными и огнем, вырвался и забился под полы. Чтобы его спасти, пришлось просить соседа и вскрывать пол. Кота мы достали, но он был в ужасном шоке, в абсолютной прострации», — вспоминает Екатерина Викторовна.
Кстати, у кота Мартина — непростая судьба. Он оказался на улице, мать-кошка попала под машину:
«Он оказался не нужен. Получается, я ему спасла жизнь, а он мне».
Сейчас белоруска решает бюрократические вопросы по восстановлению дома. Там у нее еще один кот и собака.
