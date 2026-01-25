«Он начал кричать, потом за руки кусать». В Беларуси кот Мартин спас хозяйку, разбудив ее во время пожара

Сначала в дыму запаниковала, не понимая, в чем дело, потом открыла окна, но вспомнив, что приток воздуха усиливает горение, тут же закрыла их. На улице — мороз, но она выскочила, в чем была. Сначала хозяйка в суматохе набрала 104, но там ее звонок перенаправили в МЧС. Пожарные были на месте за 10−15 минут. Тушили аккуратно, и в итоге пострадала лишь одна стена.