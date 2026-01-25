Диетолог объяснил опасность диеты похудевшего на 100 килограммов Максима Фадеева

Коктейль, благодаря которому якобы похудел звездный продюсер Максим Фадеев, может навредить желчному пузырю. Об этом предупредил в разговоре с изданием aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
Сам Фадеев заявлял, что процесс похудении начался, когда стал утром пить коктейль из очень горячей воды с лимонным соком и оливковым маслом.
— Побочек у этого коктейля практически нет за исключением ситуаций желчнокаменной болезни. Может быть опасное расположение камня, который может попасть в протоки и нарушить желчеотток, — сказал медик.
По слова доктора, при отсутствии противопоказаний подобный напиток действительно может способствовать некоторому улучшению пищеварения и детоксикации.
Издание Life.ru отметило, что поклонники творчества музыканта взорвались от восторга после его новой публикации. Они буквально засыпали Фадеева комплиментами в комментариях, не скрывая своего восхищения.
Телеканал «Царьград» пояснил суть диеты продюсера, которая заключается в том, чтобы просто пить много горячей воды. До еды. При этом после еды нужно выдержать, хотя бы полчаса. Но этот способ не подходит людям с больными почками. И прежде чем сесть на какую-либо диету следует проконсультироваться с врачом.