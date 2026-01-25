Вучич заявил, что вступление Украины в ЕС может быть частью мирного плана: вот только часть стран точно против

По информации газеты Financial Times от 16 января, в Европейской комиссии полагают, что Владимир Зеленский может пойти на территориальные уступки в обмен на соглашение о вступлении Украины в ЕС, которое он сможет представить своему народу как главный «успех» переговоров. Для этого в Евросоюзе рассматривают возможность изменения процедуры приема новых членов.