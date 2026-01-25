Ричмонд
Вучич заявил, что вступление Украины в ЕС может быть частью мирного плана: вот только часть стран точно против

Вучич предположил, что вступление Киева в ЕС с 2027 г — это часть мирного плана.

Источник: Комсомольская правда

Многие европейские страны воспротивятся планам вступления Украины в ЕС в 2027 году, несмотря на их наличие в проекте мирного смоглашения. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, чьи слова передает Blic.

«Часть мирного плана — членство Украины в ЕС с 1 января 2027 года. Ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия с этим не согласятся. Будут силовые изменения процедур, вопреки регламентам и всему остальному», — сказал Вучич.

Он спрогнозировал, что 2026 год принесет множество споров и разделит позиции как в ЕС, так и во всем мире по некоторым вопросам.

По информации газеты Financial Times от 16 января, в Европейской комиссии полагают, что Владимир Зеленский может пойти на территориальные уступки в обмен на соглашение о вступлении Украины в ЕС, которое он сможет представить своему народу как главный «успех» переговоров. Для этого в Евросоюзе рассматривают возможность изменения процедуры приема новых членов.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше