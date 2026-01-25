«Проехал 60 тысяч километров». Глава Академии наук Беларуси Караник рассказал, что пересел на электромобиль вопреки советам

«Это было желание попробовать что-то новое, что-то прогрессивное. Хотя многие коллеги не совсем понимали мой выбор. Рассказывали, что все-таки традиционные двигатели как-то им понятнее. Хотя, проехав 60 тысяч [километров], о своем выборе не жалею», — объяснил переход на «электричку» Караник.