«Проехал 60 тысяч километров». Глава Академии наук Беларуси Караник рассказал, что пересел на электромобиль вопреки советам

Глава Академии наук Беларуси Караник рассказал, почему пересел на электромобиль.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник рассказал телеканалу «Беларусь 1», что недавно пересел на электромобиль, и поделился первыми впечатлениями от использования.

«Это было желание попробовать что-то новое, что-то прогрессивное. Хотя многие коллеги не совсем понимали мой выбор. Рассказывали, что все-таки традиционные двигатели как-то им понятнее. Хотя, проехав 60 тысяч [километров], о своем выборе не жалею», — объяснил переход на «электричку» Караник.

