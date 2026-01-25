«Проехал 60 тысяч километров». Глава Академии наук Беларуси Караник рассказал, что пересел на электромобиль вопреки советам

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник рассказал телеканалу «Беларусь 1», что недавно пересел на электромобиль, и поделился первыми впечатлениями от использования.
«Это было желание попробовать что-то новое, что-то прогрессивное. Хотя многие коллеги не совсем понимали мой выбор. Рассказывали, что все-таки традиционные двигатели как-то им понятнее. Хотя, проехав 60 тысяч [километров], о своем выборе не жалею», — объяснил переход на «электричку» Караник.
