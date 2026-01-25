Депутат Вассерман: ЕГЭ и ОГЭ не стоит отменять, но нужно поменять вопросы

Член Комитета Госдумы РФ по просвещению Анатолий Вассерман выступил против отмены ЕГЭ и ОГЭ. Их депутат назвал более эффективными, чем классические экзамены по билетам.
Парламентарий подчеркнул, что говоря об отмене Болонской системы все чаще звучат призывы отменить экзамены. Но это не даст положительного эффекта, так как менять надо всю систему, которая была выстроена в фарватере западного образования.
Если вести речь об отмене, то нужно делать все постепенно.
— ЕГЭ и ОГЭ лучше оставить, поскольку такая форма проверки знаний является, на мой взгляд, наиболее эффективной. Формат ЕГЭ позволяет проверить знания по очень широкому спектру, — подчеркнул Анатолий Вассерман в беседе с Ридусом.
Экзамен по билетам напоминает лотерею и даже если человек не разбирается в предмете, но вытянул нужный билет, то может дать верный ответ. Идет зазубривание фактов, а не система знаний.
— Отказываться от ЕГЭ и ОГЭ не стоит. Нужно всего лишь избавиться от вопросов, направленных на зазубривание фактов. С каждым годом в материалах ЕГЭ появляется все больше вопросов на понимание закономерностей, — заключил депутат.