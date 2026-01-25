Терапевт объяснил, почему руки и ноги замерзают быстрее всего

Известно, что конечности страдают от холода быстрее всего — именно руки и ноги следует в первую очередь защищать от обморожений. Об этом рассказал изданию aif.ru терапевт Андрей Кондрахин.
— Руки и ноги замерзают гораздо быстрее. Это объясняется их удаленностью от печени и внутренних органов. Чем дальше части тела от этого центра, тем быстрее они охлаждаются, — пояснил медик.
Он отметил, что, во время зимних прогулок, также обязательно защищать нос и уши, так как эти органы тоже быстро подвергаются обморожениям.
Ранее телеканал «Царьград» посоветовал при выборе зимней обуви отдавать предпочтение моделям из натуральной кожи с натуральными наполнителями. Поскольку не стоит допускать обморожения стоп — холод провоцирует сосудистые спазмы и ухудшает кровообращение. Надлежащая обувь зимой — не только уют, но и профилактика сосудистых заболеваний.
Издание 360.ru сообщило, что, если человек чувствует, что у него замерзают конечности, можно растереть себе пальцы рук, пошевелить пальцами в ботинках, растереть уши и нос.