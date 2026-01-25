Стали известны опасные последствия резкого охлаждения после парной

Резкое изменение температуры может вызвать непоправимые нарушения в организме, об этом любителей бань предупредил терапевт Андрей Кондрахин. В разговоре с aif.ru он объяснил, почему не следует из парной нырять в снег.
Человек, который переходит из горячего пространства в холодное, испытывает огромный выброс адреналина. Это может спровоцировать внезапное временное сужение коронарной артерии, что, в свою очередь, ограничивает кровоснабжение миокарда, вызывая боль в груди, — сообщил доктор.
Медик подчеркнул, что подобные эксперименты не укрепляют здоровье, а, напротив, способны вызвать самые печальные последствия, вплоть до инфаркта миокарда.
Кстати, некоторые люди ощущают ухудшение самочувствия в морозную погоду. RT отмечает, что симптом может быть проявлением холодовой стенокардии. Классическое течение холодовой стенокардии составляет от одной до пяти минут, если приступ затяжной, то нужно вызвать скорую помощь.