В понедельник уроки в школах Кишинева отменены из-за гололеда: Мэрия Кишинева приняла решение — не справляются с непогодой

Мэр Ион Чебан выступил в соцсетях с обращением:
С учётом рекомендаций Министерства образования и в условиях неблагоприятной погоды на всей территории страны муниципалитет принял решение, что завтра школы не будут работать, а пропущенные уроки будут отработаны в течение семестра.
Одновременно мы обращаемся с рекомендацией к Правительству и работодателям проявить понимание по отношению к родителям, чьи дети учатся в начальных классах и нуждаются в присмотре.
Метеорологи по-прежнему сообщают о гололёде и температурах 0, −1 и −2 градуса. В таких условиях работы спецтехники, хотя и ведутся непрерывно, не позволяют полностью предотвратить образование наледи.
Просим соблюдать осторожность и с пониманием отнестись к ситуации. Работники продолжают работу без перерыва.
Ранее с обращением через соцсети выступило Министерство образования.
