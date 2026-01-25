Ричмонд
В понедельник уроки в школах Кишинева отменены из-за гололеда: Мэрия Кишинева приняла решение — не справляются с непогодой

Метеорологи по-прежнему сообщают о гололёде и температурах 0, −1 и −2 градуса.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Ион Чебан выступил в соцсетях с обращением:

С учётом рекомендаций Министерства образования и в условиях неблагоприятной погоды на всей территории страны муниципалитет принял решение, что завтра школы не будут работать, а пропущенные уроки будут отработаны в течение семестра.

Одновременно мы обращаемся с рекомендацией к Правительству и работодателям проявить понимание по отношению к родителям, чьи дети учатся в начальных классах и нуждаются в присмотре.

Метеорологи по-прежнему сообщают о гололёде и температурах 0, −1 и −2 градуса. В таких условиях работы спецтехники, хотя и ведутся непрерывно, не позволяют полностью предотвратить образование наледи.

Просим соблюдать осторожность и с пониманием отнестись к ситуации. Работники продолжают работу без перерыва.

Ранее с обращением через соцсети выступило Министерство образования.

