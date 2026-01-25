Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат ГД предложил создать комиссию для перевода детей на семейное обучение

Депутат Госдумы Илья Вольфсон направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение ужесточить порядок перевода школьников на семейное образование. По мнению парламентария, растущая популярность этой формы обучения требует введения дополнительных фильтров и контроля.

Депутат Госдумы Илья Вольфсон направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение ужесточить порядок перевода школьников на семейное образование. По мнению парламентария, растущая популярность этой формы обучения требует введения дополнительных фильтров и контроля.

В обращении депутат указал на резкий рост числа детей на семейном обучении, что, по его мнению, может негативно сказываться на их успеваемости и социализации. По этой причине он предложил создать межведомственную комиссию с участием педагогов, органов опеки и психологов, которая будет рассматривать и утверждать каждый запрос на перевод ребенка из школы.

Вольфсон также считает необходимым увеличить число обязательных промежуточных аттестаций до двух в год и ввести правило о возвращении ребенка в школу при двух проваленных подряд проверках.

— Мы не ставим под сомнение право родителей на выбор, но считаем необходимым ввести механизмы ответственности и профессионального сопровождения, чтобы защитить интересы ребенка, — пояснил Вольфсон в письме, с которым ознакомилось РБК.

Эксперты в сфере образования, опрошенные изданием, раскритиковали инициативу, заявив, что она ограничивает права родителей и не учитывает индивидуальные потребности детей, особенно с особенностями развития.

Кроме того, в последнее время особенно популярным стал формат онлайн-обучения, ведь слушатели могут заниматься в удобное время и в любом месте. Об эффективных методах усвоения информации рассказала начальник отдела дистанционного и электронного обучения Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Валерия Тихомирова.