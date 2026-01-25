Депутат ГД предложил создать комиссию для перевода детей на семейное обучение

В обращении депутат указал на резкий рост числа детей на семейном обучении, что, по его мнению, может негативно сказываться на их успеваемости и социализации. По этой причине он предложил создать межведомственную комиссию с участием педагогов, органов опеки и психологов, которая будет рассматривать и утверждать каждый запрос на перевод ребенка из школы.