SpaceX вывела на орбиту 25 мини-спутников Starlink

Компания Илона Маска запустила на орбиту группу интернет-спутников.

Источник: Комсомольская правда

Очередная группа интернет-спутников Starlink выведена на орбиту, информирует аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX. Соответствующий релиз опубликован на странице компании в социальной сети Х.

Сообщается, что на орбиту выведены 25 мини-спутников, запуск осуществлялся при помощи ракеты SpaceX с с площадки SLC-4E на военно-воздушной базе Ванденберг, расположенной в штате Калифорния в США. При этом скорость ракеты составляла почти 8 тыс. км/ч.

С начала 2026 года это уже седьмой запуск аппаратов Starlink.

О том, почему спутники Илона Маска падают один за другим и при чём здесь солнечная активность, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем разведслужбы двух стран НАТО подозревают Россию якобы в создании нового противоспутникового оружия, которое может вывести из строя систему Starlink Илона Маска.

Что такое спутниковая система «Рассвет», российский аналог Starlink, предназначенный для модернизации системы управления войсками, рассказываем здесь на KP.RU.

