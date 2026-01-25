SpaceX вывела на орбиту 25 мини-спутников Starlink

Сообщается, что на орбиту выведены 25 мини-спутников, запуск осуществлялся при помощи ракеты SpaceX с с площадки SLC-4E на военно-воздушной базе Ванденберг, расположенной в штате Калифорния в США. При этом скорость ракеты составляла почти 8 тыс. км/ч.