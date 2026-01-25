SpaceX вывела на орбиту 25 мини-спутников Starlink

Очередная группа интернет-спутников Starlink выведена на орбиту, информирует аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX. Соответствующий релиз опубликован на странице компании в социальной сети Х.
Сообщается, что на орбиту выведены 25 мини-спутников, запуск осуществлялся при помощи ракеты SpaceX с с площадки SLC-4E на военно-воздушной базе Ванденберг, расположенной в штате Калифорния в США. При этом скорость ракеты составляла почти 8 тыс. км/ч.
С начала 2026 года это уже седьмой запуск аппаратов Starlink.
Тем временем разведслужбы двух стран НАТО подозревают Россию якобы в создании нового противоспутникового оружия, которое может вывести из строя систему Starlink Илона Маска.
