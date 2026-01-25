РФ добивается консульского доступа к членам экипажа танкера «Маринера»

После захвата американскими военными танкера «Маринера», который сейчас стоит на якоре у Шотландии, российское генконсульство в Эдинбурге настаивает на предоставлении доступа к членам экипажа — гражданам России. Об этом заявило диппредставительство.
«Защита интересов российских граждан в консульском районе остается ключевым приоритетом для наших дипломатов», — пишет генконсульство в Telegram-канале.
Немногим ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США до настоящего времени не выполнили свое обязательство об освобождении российских граждан из экипажа судна «Маринера».
В свою очередь российский МИД сообщил, что США совершили грубейшее нарушение международного права, задержав судно «Маринера». Там также уточнили, что захват «Маринеры» создает угрозу безопасности Северной Атлантики.