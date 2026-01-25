Психолог сообщила о пользе подросткового максимализма

Как подчеркнул сайт KP.RU, подростков во все времена отличают максимализм, категоричность, взрослые для них перестают быть непререкаемым авторитетом, более важным становится мнение сверстников. Главная проблема сегодняшних подростков — низкая толерантность к фрустрации, то есть, непереносимость лишений, им трудно справляться с тем, что их потребность сразу не удовлетворяется.