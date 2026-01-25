Психолог сообщила о пользе подросткового максимализма

Максимализм в подростковом возрасте — это не бунт, а обязательная составляющая взросления. Об этом сообщила в разговоре с RuNews24.ru клинический психолог Лидия Иншина.
— Подростковый максимализм — это горючее для формирования стержня. В этот момент формируются волевые качества: характер, принципиальность, амбиции, — объяснила эксперт.
Психолог уточнила, что тревожность у родителей должны вызывать ситуации, когда максимализм разворачивается против самого подростка. Это может быть, например, отказ от деятельности из-за страха сделать неидеально или саморазрушительное поведение.
Как подчеркнул сайт KP.RU, подростков во все времена отличают максимализм, категоричность, взрослые для них перестают быть непререкаемым авторитетом, более важным становится мнение сверстников. Главная проблема сегодняшних подростков — низкая толерантность к фрустрации, то есть, непереносимость лишений, им трудно справляться с тем, что их потребность сразу не удовлетворяется.