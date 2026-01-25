Диетолог поставила точку в вопросе об идеальном весе для женщины

Высчитать идеальный, с точки зрения здоровья, вес для женщины невозможно без учета возрастного фактора. Поэтому формула должна варьироваться в зависимости от возраста. Об этом сообщила в разговоре с изданием «Абзац» врач-диетолог Марият Мухина.
— Вес рассчитывается так: рост минус 100, плюс или минус 10. При этом с возрастом нужно приближаться к верхней границе нормы. Например, у женщины старше 40 лет нормой будет плюс 10 килограммов, — объяснила доктор.
Медик уточнила, что после 40 жир нужен для синтеза женских гормонов, чтобы не усиливалось проявление климакса, тогда как в юном возрасте показатель можно рассчитывать по нижней границе.
Сайт KP.RU предупредил, что женщинам, планирующим беременность, важно избегать резкого дефицита или избытка массы тела. Средние значения веса помогают сохранить гормональный баланс и поддержать фертильность.