Названы симптомы проказы, на которые годами не обращают внимание

Небольшие пятна на коже могут указывать на проказу.

Источник: Комсомольская правда

Человечество победило множество болезней благодаря развитию медицины, но проказой все еще можно заразиться в наши дни. Коварство заболевания в том, что оно может скрываться в организме годами, об этом предупредила в беседе с «РИАМО» врач Александра Филева.

— Проказа — болезнь-невидимка, после заражения первые симптомы обычно появляются через несколько месяцев или даже лет. На коже могут возникнуть бледные или красноватые пятна, в которых притупляется или полностью исчезает чувствительность к теплу, холоду и боли, — рассказала медик.

Доктор подчеркнула, что при этом, проказа — очень опасная болезнь, вызывающая со временем неврологические нарушения, хронические язвы на теле и деформацию костной ткани.

Газета «Известия» отметила, что, если не начать лечение при появлении первых симптомов, проказа будет прогрессировать. Пальцы человека деформируются — скрючатся и потеряют чувствительность, мышцы начнут атрофироваться, возникнет паралич конечностей. Глаза будут воспаляться, хрусталик помутнеет, что приведет к ухудшению зрения — вплоть до полной слепоты.