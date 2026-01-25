Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США готовятся к конфликту с Ираном: авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

Авианосец США прибыл на Ближний Восток для возможного столкновения с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

США направили авианосец США Abraham Lincoln на Ближний Восток. Согласно данным 13TV, прибывший корабль будет участвовать в подготовке к возможному военному конфликту с Ираном.

Ожидается, что в ближайшие дни на Ближний Восток прибудет американская батарея ПРО THAAD. Это часть усилий США по укреплению обороны Израиля, в рамках которых в регион уже направлен корабль ВМС США, несущий специализированные системы противоракетной защиты.

Немногим ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон и Тегеран вступили в прямые переговоры, чтобы ослабить напряженность на Ближнем Востоке.

На фоне масштабных протестов в Иране Дональд Трамп сделал заявление о необходимости смены власти в стране. Президент США прямо увязал внутренние волнения в исламской республике с устаревшим политическим курсом, заявив, что время для перемен настало.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше