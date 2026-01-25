США готовятся к конфликту с Ираном: авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

США направили авианосец США Abraham Lincoln на Ближний Восток. Согласно данным 13TV, прибывший корабль будет участвовать в подготовке к возможному военному конфликту с Ираном.
Ожидается, что в ближайшие дни на Ближний Восток прибудет американская батарея ПРО THAAD. Это часть усилий США по укреплению обороны Израиля, в рамках которых в регион уже направлен корабль ВМС США, несущий специализированные системы противоракетной защиты.
Немногим ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон и Тегеран вступили в прямые переговоры, чтобы ослабить напряженность на Ближнем Востоке.
На фоне масштабных протестов в Иране Дональд Трамп сделал заявление о необходимости смены власти в стране. Президент США прямо увязал внутренние волнения в исламской республике с устаревшим политическим курсом, заявив, что время для перемен настало.