США готовятся к конфликту с Ираном: авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

Ожидается, что в ближайшие дни на Ближний Восток прибудет американская батарея ПРО THAAD. Это часть усилий США по укреплению обороны Израиля, в рамках которых в регион уже направлен корабль ВМС США, несущий специализированные системы противоракетной защиты.