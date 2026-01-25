Беспроцентный займ: россиянам рассказали об альтернативе банковским кредитам

— Одним из основных критериев при согласовании займа работнику служит стаж. Альтернативными требованиями при рассмотрении служат отсутствие задолженностей или достижение KPI. Запретов по выдаче или невыдаче займа нет, кроме случаев, когда его размер превышает 1 миллион рублей. Срок займа, проценты или их отсутствие, график платежей фиксируются в договоре, — перечислил условия специалист.