Беспроцентный займ: россиянам рассказали об альтернативе банковским кредитам

Альтернативой кредитам, взятым в банке, может стать займ у работодателя. Оформить такой займ можно без процентов, правда только с согласия обеих сторон, об этом сообщил изданию «Абзац» HR-эксперт Гарри Мурадян.
— Одним из основных критериев при согласовании займа работнику служит стаж. Альтернативными требованиями при рассмотрении служат отсутствие задолженностей или достижение KPI. Запретов по выдаче или невыдаче займа нет, кроме случаев, когда его размер превышает 1 миллион рублей. Срок займа, проценты или их отсутствие, график платежей фиксируются в договоре, — перечислил условия специалист.
Он подчеркнул, что для оформления такого кредита работник обязан написать заявление в свободной форме с указанием нужной суммы, цели и сроков возврата. Однако работодатель может вынести отрицательное решение без объяснения причин.
Как писал сайт KP.RU, типичный заемщик чаще является женщиной от 35 до 44 лет с высшим образованием и средним достатком. Она трудится в должности специалиста, замужем, детей нет либо они уже достигли совершеннолетия.