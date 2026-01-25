Ричмонд
Названа полезная замена хлебу в бутербродах

Диетолог посоветовала использовать овощи для основы бутербродов.

Источник: Комсомольская правда

Хлеб — не самый полезный продукт, особенно, если речь идет о сдобе, изготовленной из дешевого сырья и с добавлением сахара. Чем любители бутербродов могут заменить ломтики хлеба в закуске, перечислила в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.

— В случае с бутербродами в качестве основы для намазывания пасты или паштета можно использовать вместо хлеба листья салата, овощные слайсы, половинки овощей — для этого подойдут, например, батат или баклажаны, — порекомендовала эксперт.

Диетолог отметила, что полностью отказываться от хлеба не всегда обязательно, но важно съесть мало, и выбирать цельнозерновой хлеб, либо хлебцы без сахара.

Жесткого ограничения калорийности также не следует допускать. Дело в том, что мозг воспринимает диету как угрозу, начинает сопротивляться и вырабатывать гормоны голода, передает RT. Одновременно уровень гормона, отвечающего за расщепление жирных кислот и регуляцию уровня глюкозы в крови, наоборот, понижается и вес не снижается.