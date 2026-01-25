Названа полезная замена хлебу в бутербродах

Хлеб — не самый полезный продукт, особенно, если речь идет о сдобе, изготовленной из дешевого сырья и с добавлением сахара. Чем любители бутербродов могут заменить ломтики хлеба в закуске, перечислила в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.