Названа полезная замена хлебу в бутербродах

Хлеб — не самый полезный продукт, особенно, если речь идет о сдобе, изготовленной из дешевого сырья и с добавлением сахара. Чем любители бутербродов могут заменить ломтики хлеба в закуске, перечислила в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.
— В случае с бутербродами в качестве основы для намазывания пасты или паштета можно использовать вместо хлеба листья салата, овощные слайсы, половинки овощей — для этого подойдут, например, батат или баклажаны, — порекомендовала эксперт.
Диетолог отметила, что полностью отказываться от хлеба не всегда обязательно, но важно съесть мало, и выбирать цельнозерновой хлеб, либо хлебцы без сахара.
Жесткого ограничения калорийности также не следует допускать. Дело в том, что мозг воспринимает диету как угрозу, начинает сопротивляться и вырабатывать гормоны голода, передает RT. Одновременно уровень гормона, отвечающего за расщепление жирных кислот и регуляцию уровня глюкозы в крови, наоборот, понижается и вес не снижается.