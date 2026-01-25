Невролог ответила, стоит ли заставлять ребенка-левшу писать правой рукой

Газета «Известия» отметила, что левши — люди с правополушарным мышлением. Это значит, что они — креативнее. Они — артистичные натуры: художники, музыканты, композиторы, архитекторы, генераторы нестандартных идей. Там, где правша приходит к нужному выводу поэтапно, решая одну задачу за другой, левша невероятным озарением увидит окончательную картину.