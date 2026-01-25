Ричмонд
Невролог ответила, стоит ли заставлять ребенка-левшу писать правой рукой

В процессе написания мозг выстраивает сложные нейронные сети.

Источник: Комсомольская правда

Детей, которые родились левшами, не стоит учить писать правой рукой, так как это может повредить развитию ребенка. Об этом заявила «РИАМО» врач-невролог Наталья Степаненко.

— Попытки переучить ребенка-левшу писать правой рукой могут иметь потенциальные трудности в развитии в моторике и речи, — считает медик.

Эксперт подчеркнула при этом, что левшам необходимо уделять столько же внимания письму, как и детям, которые используют правую руку. Так как в процессе написания мозг выстраивает сложные нейронные сети, способствующие обучению, памяти и развитию воображения.

Издание Life.ru предупредило, что попытки переучить ребенка-левшу могут обернуться целым букетом различных заболеваний и нарушений психики. Переучивание может замедлить процесс развития ребенка, осложнить адаптацию к школе, привести к серьезным нарушениям здоровья.

Газета «Известия» отметила, что левши — люди с правополушарным мышлением. Это значит, что они — креативнее. Они — артистичные натуры: художники, музыканты, композиторы, архитекторы, генераторы нестандартных идей. Там, где правша приходит к нужному выводу поэтапно, решая одну задачу за другой, левша невероятным озарением увидит окончательную картину.