Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: В Берлине в результате стрельбы в жилом доме ранены пять человек

В берлинском районе Тиргартен в результате стрельбы в многоквартирном доме пострадали по меньшей мере пять человек, двое из которых получили опасные для жизни ранения. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

В берлинском районе Тиргартен в результате стрельбы в многоквартирном доме пострадали по меньшей мере пять человек, двое из которых получили опасные для жизни ранения. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в квартире на пятом этаже на улице Вихманнштрассе. По данным издания, на месте, вероятно, было задержано несколько подозреваемых, а один из пострадавших самостоятельно добрался до ближайшей больницы. Тяжелораненая женщина, мужчина и еще двое пострадавших получили помощь на месте и были госпитализированы. Территория оцеплена, входы в больницу взяты под охрану вооруженными полицейскими, расследование обстоятельств продолжается, говорится в сообщении.

22 января неизвестный открыл огонь по людям в городе Лейк Карджелиго в Австралии. По данным источника, в результате стрельбы погибли три человека. Нападавший все еще находится на свободе, правоохранители проводят расследование.

Месяцем ранее в США произошла стрельба рядом с Брауновским университетом в городе Провиденс, штат Род-Айленд. По данным мэра города, в результате нападения пострадали около 20 человек.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше