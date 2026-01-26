Bild: В Берлине в результате стрельбы в жилом доме ранены пять человек

В берлинском районе Тиргартен в результате стрельбы в многоквартирном доме пострадали по меньшей мере пять человек, двое из которых получили опасные для жизни ранения. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в квартире на пятом этаже на улице Вихманнштрассе. По данным издания, на месте, вероятно, было задержано несколько подозреваемых, а один из пострадавших самостоятельно добрался до ближайшей больницы. Тяжелораненая женщина, мужчина и еще двое пострадавших получили помощь на месте и были госпитализированы. Территория оцеплена, входы в больницу взяты под охрану вооруженными полицейскими, расследование обстоятельств продолжается, говорится в сообщении.
22 января неизвестный открыл огонь по людям в городе Лейк Карджелиго в Австралии. По данным источника, в результате стрельбы погибли три человека. Нападавший все еще находится на свободе, правоохранители проводят расследование.
Месяцем ранее в США произошла стрельба рядом с Брауновским университетом в городе Провиденс, штат Род-Айленд. По данным мэра города, в результате нападения пострадали около 20 человек.