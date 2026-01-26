Bild: В Берлине в результате стрельбы в жилом доме ранены пять человек

Инцидент произошел в квартире на пятом этаже на улице Вихманнштрассе. По данным издания, на месте, вероятно, было задержано несколько подозреваемых, а один из пострадавших самостоятельно добрался до ближайшей больницы. Тяжелораненая женщина, мужчина и еще двое пострадавших получили помощь на месте и были госпитализированы. Территория оцеплена, входы в больницу взяты под охрану вооруженными полицейскими, расследование обстоятельств продолжается, говорится в сообщении.