PowerOutage: Миллион потребителей в США остались без света из-за снежной бури

Более миллиона потребителей остались без электричества в США из-за мощной снежной бури. Такие данные представляет мониторинговый ресурс PowerOutage.
Сообщается, что блэкауту частично подверглись пять штатов. Речь идёт о Техасе, Луизиане, Алабаме и Джорджии. Самая серьёзная ситуация в штате Теннеси, там электричества нет у более чем 300 тыс. потребителей.
Всего же режим ЧП из-за снежной бури объявили 23 американских штата.
Как писал сайт KP.RU, из-за мощного снегопада в США за выходные отменили свыше 12 тысяч авиарейсов. По данным сайта FlightAware, в субботу, 24 января, оказались отменены 3 832 рейса, а на воскресенье число аннулированных полетов достигло 8 431.
Ранее сообщалось, что жители Вашингтона в панике сметают с полок магазинов свежие продукты. Целые отделы супермаркетов остаются пустыми. Паника началась 24 января после объявления о приближении снежной бури.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные службы готовы к встрече рекордных морозов и снежных бурь.