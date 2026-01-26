Минобразования сказало, какое обязательство подписывают все принимаемые на работу с детьми с 17 января 2026

Так, с 17 января, принимая на работу специалиста как для педагогической деятельности, так и для иной работы с детьми, наниматель под подпись разъясняет требования законодательства. Симакова уточняет, что закон о правах ребенка «очень жестко ограничивает право человека, который работает с ребенком, на определенные действия, которые он не должен совершать, работая с детьми».