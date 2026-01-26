Минобразования сказало, какое обязательство подписывают все принимаемые на работу с детьми с 17 января 2026

Минобразования Беларуси сказало, какое обязательство подписывают все принимаемые на работу в школу с 17 января 2026 года. Об этом БелТА рассказала заместитель начальника управления воспитательной и социальной работы главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова.
Новшества, по ее словам, связаны со вступлением в силу с названной даты ряда положений закона № 86−3 от 12 июля 2025-го «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей». Среди прочего документ затрагивает работу с кадрами.
Так, с 17 января, принимая на работу специалиста как для педагогической деятельности, так и для иной работы с детьми, наниматель под подпись разъясняет требования законодательства. Симакова уточняет, что закон о правах ребенка «очень жестко ограничивает право человека, который работает с ребенком, на определенные действия, которые он не должен совершать, работая с детьми».
«В этой связи Министерством образования подготовлены разъяснения, определена форма этого обязательства для использования, — сказал спикер. — Уже с 17 января все, кто принимается на работу, должны проходить встречу с нанимателем и подписывать это обязательство».
Также наниматель получил право направить работника или кандидата на ту или иную должность на психологическое собеседование. Совет министров своим постановлением определили порядок его проведения, методические рекомендации разработали Минобразования и Минздрав.
Еще, напомнила Елена Симакова, ряд категорий белорусов по закону лишены права заниматься педдеятельностью. В частности, это те, кто совершил преступления, связанные с экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и психотропов, с посягательствами на жизнь и здоровье других людей.
Тем временем жительница новостройки из «Минск-Мира» пожаловалась властям, что ее дом оказался «несуществующим».
Ранее мы писали, что губернатор Юрий Караев сказал, что лично читает обращения в чат-бот жителей Гродненской области.
А белорусский эндокринолог сказала, правда ли, что женщины стареют быстрее, чем мужчины.
Также синоптики предупредили об ухудшении погоды в Беларуси.
Еще мы писали, что в Беларуси кот Мартин спас хозяйку, разбудив ее во время пожара: «Он начал кричать, потом за руки кусать».