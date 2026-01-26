Народный календарь. Как не разгневать апостола Петра 29 января

Православные 29 января чтут память святого апостола Петра, а также вспоминают о том, как обычные вещи могут превращаться в реликвии. С Иисусом Христом его познакомил младший брат — Андрей Первозванный. Петр стал апостолом, когда увидел чудо своими глазами, и так укрепил свою веру. По легенде Мессия явился к нему в дом и исцелил умирающую мать его жены.
На Руси этот день прозвали Петром Полукормом. Апостол считался покровителем скота и домашних животных. В старину 29 января было принято подсчитывать остаток запасов ржаного хлеба. Если он составлял больше половины от изначального количества, значит следующий год выдастся богатым на урожай.
В народе считалось, что в этот день нельзя обижать скотину и домашних животных. В противном случае апостол Петр мог разгневаться и наслать обидчику наказание.
Приметы погоды:
Задул ветер с севера — наступят морозы.
Мороз на Петров день — лето выдастся жарким.
Курица стоит на одной ноге — будут морозы.
Закатное солнце красного цвета — следующий день будет солнечным, но холодным.
Именины отмечают: Неонила, Петр, Максим, Иван.