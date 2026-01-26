Ричмонд
Народный календарь. Как не разгневать апостола Петра 29 января

На Руси этот день прозвали Петром Полукормом. Апостол считался покровителем скота и домашних животных. В старину 29 января было принято подсчитывать остаток запасов ржаного хлеба. Если он составлял больше половины от изначального количества, значит следующий год выдастся богатым на урожай.

В народе считалось, что в этот день нельзя обижать скотину и домашних животных. В противном случае апостол Петр мог разгневаться и наслать обидчику наказание.

Приметы погоды:

Задул ветер с севера — наступят морозы.

Мороз на Петров день — лето выдастся жарким.

Курица стоит на одной ноге — будут морозы.

Закатное солнце красного цвета — следующий день будет солнечным, но холодным.

Именины отмечают: Неонила, Петр, Максим, Иван.