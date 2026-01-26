Народный календарь. Как не разгневать апостола Петра 29 января

Православные 29 января чтут память святого апостола Петра, а также вспоминают о том, как обычные вещи могут превращаться в реликвии. С Иисусом Христом его познакомил младший брат — Андрей Первозванный. Петр стал апостолом, когда увидел чудо своими глазами, и так укрепил свою веру. По легенде Мессия явился к нему в дом и исцелил умирающую мать его жены.