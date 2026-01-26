Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Еремин день 26 января, когда следят за кошками

Узнали приметы и запреты на 26 января, когда празднуют Еремин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 26 января вспоминает святого Ермила. В народе празднуют Еремин день, или день Ермилы. В указанную дату было принято следить за кошками.

Что нельзя делать 26 января.

Под запретом смена работы, а также переезд. Считалось, что подобное не удастся. Не рекомендуется пользоваться острыми предметами. Предки верили, что они могут вызвать неприятности.

Что можно делать 26 января.

По традиции, в названную дату старались положить кошку в детскую кроватку в тот момент, когда там спить ребенок. Кроме того, заболевшему человеку следовало сесть на любимое место кошки для скорейшего выздоровления.

Согласно приметам, кошка, которая ложиться брюхом и начинает потягиваться, предсказывает потепление. В том случае, если кошка скребет пол, то ожидается метель.

