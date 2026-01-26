Врач перечислила самые вредные для фигуры начинки для пирогов

Любителям пирогов следует помнить, что блюдо является довольно калорийным, особенно, если использовать для приготовления теста белую муку. О том, какие начинки точно не стоит добавлять в выпечку, рассказала «РИАМО» врач-эндокринолог Наталья Горбунова.
— Опасная комбинация: белая мука плюс сладкая начинка, например. Это чистые быстрые углеводы, которые мгновенно усваиваются и откладываются про запас. Второе по опасности — жирное мясо, особенно в жареном тесте, — перечислила медик.
Эндокринолог также призвала избегать пирогов с картофелем — они содержат большое количество крахмала. Относительно полезной врач назвала начинку из овощей.
По данным RT, белый хлеб из муки высшего сорта и сдобные булки являются самыми вредными для здоровья. Специалисты отмечают, что эти продукты значительно повышают калорийность рациона. Однако, при этом, дают мало насыщения и не наполняют организм необходимыми витаминами и минералами.
А вот фруктовые пироги с яблоками, грушами или сливами, напротив, содержат ценные пектины и витамины. Для снижения количества сахара можно использовать специи — корицу или мускатный орех, передает Life.ru.