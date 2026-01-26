Врач перечислила самые вредные для фигуры начинки для пирогов

По данным RT, белый хлеб из муки высшего сорта и сдобные булки являются самыми вредными для здоровья. Специалисты отмечают, что эти продукты значительно повышают калорийность рациона. Однако, при этом, дают мало насыщения и не наполняют организм необходимыми витаминами и минералами.