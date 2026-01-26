«Дуэт Файнса и Бычкова приведет нас к триумфу»

— Куда же без них! Главное, что Чайковский и Пушкин нужны нам. И для нас нет никаких сомнений, что это два величайших столпа, на которых стоит вся мировая культура. Поэтому, особенно в нынешнее время, это звучит очень современно и свежо. Запретить Пушкина и Чайковского невозможно, да и просто не получится. Это те, кто вне времени, вне проблематики.