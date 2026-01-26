Календарь на 26 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

26 января во многих странах мира мужья и жены принимают поздравления с Днем супругов. Хотя происхождение этого праздника неизвестно, в последние годы он набирает популярность, особенно в соцсетях и поп-культуре. Домашний ужин, поход в кино или прогулка — все это может стать частью небольшого семейного торжества. Суть праздника не в дорогих подарках, а во внимании и простых знаках любви, чтобы показать своей половине, как она вам дорога.