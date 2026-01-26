Гастроэнтеролог назвала возраст, после которого детям можно давать мороженое

Мороженое содержит довольно много сахара, и, хотя считается детским десертом, в раннем возрасте предлагать его ребенку не стоит. Об этом заявила в разговоре с «РИАМО» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Мороженое — это сладкий десерт, обычно с высоким содержанием сахара. Такие продукты не рекомендуется давать детям до 2 лет. Малышам постарше уже можно попробовать пару маленьких ложек натурального пломбира, — считает специалист.
Врач напомнила, что мороженое не может заменить в рационе другие полезные молочные и кисломолочные продукты, необходимые детям. Также важно угощать малыша лакомством только в случае отсутствия аллергии.
Газета «Известия» отметила, что запрет на продажу алкогольного мороженого несовершеннолетним является оправданной мерой, поскольку употребление этого продукта детьми может нанести вред их здоровью.
Телеканал Москва 24 рассказал, что в Госдуме призвали проверить продажу несовершеннолетним мороженого с содержанием кофеина и таурина.