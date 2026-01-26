Стоматолог Цыбина призвала россиян не хранить зубные щетки в закрытых футлярах

Зубные щетки нельзя хранить в закрытых футлярах — такая попытка защитить средство личной гигиены от бактерий, наоборот спровоцирует их размножение. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru стоматолог Екатерина Цыбина.
— Щетку нужно заменить сразу, если она упала на загрязненную поверхность, если ей пользовался другой человек или если она сильно износилась. Кроме того, выбросите щетку, если она постоянно хранилась во влажном закрытом футляре, — заявила медик.
Врач также рекомендовала обязательно покупать новую щетку после перенесенных вирусных заболеваний, в том числе, ОРВИ и гриппа.
А если кариес уже развился и появилась зубная боль, то делать теплые компрессы категорически запрещено. Как передал RT, нагревание усиливает кровообращение, что может спровоцировать дополнительное воспаление. Кроме того, тепло создаёт благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов.