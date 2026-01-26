Стало известно, какие заболевания провоцируют образования тромбов

Оторвавшийся тромб может привести к летальному исходу, поэтому людям со склонностью к их образованию следует быть особенно внимательным к своему состоянию. О том, кто находится в группе риска, сообщил NEWS.ru кардиолог Андрей Кондрахин.
— У формирования тромба всегда есть предпосылки. Например, атеросклероз, варикоз нижних конечностей, нарушение ритма сердца в виде мерцательной аритмии, — перечислил врач.
Доктор также назвал тревожные сигналы: если у человека посинели конечности или появилась одышка. В таком случае лучше пройти медицинскую диагностику и удалить тромб при его обнаружении.
Ранее сайт KP.RU рассказал, что тромбоз может развиваться довольно долго как следствие образа жизни пациента. Так, токсины табачного дыма вызывают хроническое микровоспаление, активируют тромбоциты, делая кровь более вязкой. При лишнем весе и малоподвижном образе жизни риск тромбоза также растет в разы.