Ветеринар рассказал, в какую погоду нельзя долго гулять с собакой

Собаководы знают — хвостатые питомцы чаще всего обожают прогулки и готовы носиться на свежем воздухе в любую погоду. Однако в некоторых случаях длительные прогулки могут привести к болезни собаки. Об этом предупредил в беседе с NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков.
— Самая опасная погода для животных — при температуре −5 градусов, сопровождаемая ветром, туманностью, осадками. Шерсть у собак и кошек промокает, теряет теплозащитные свойства, что ведет к обморожению, циститу и переохлаждению у животных, — отметил эксперт.
По его словам, в такую погоду следует избегать прогулок с собакой, или хотя бы сократить их продолжительность.
Сайт KP.RU отметил, что прогулки с собаками в период сильных морозов отменять не стоит, однако их продолжительность следует сократить. Кроме того, в морозы не стоит отходить далеко от дома, поскольку владелец может не сразу заметить признаки переохлаждения у питомца.