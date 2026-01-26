Ветеринар рассказал, в какую погоду нельзя долго гулять с собакой

Сайт KP.RU отметил, что прогулки с собаками в период сильных морозов отменять не стоит, однако их продолжительность следует сократить. Кроме того, в морозы не стоит отходить далеко от дома, поскольку владелец может не сразу заметить признаки переохлаждения у питомца.