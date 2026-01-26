Ричмонд
Правила для семейного образования предложили пересмотреть: что хотят добавить

В Госдуме хотят усложнить процесс перехода на семейное обучение.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон предложил ужесточить правила для семейного образования. В обращении к главе Минпросвещения Сергею Кравцову от 25 января он рекомендовал усложнить процедуру перевода и проводить аттестацию учащихся- «семейников» два раза в год.

«Мы не ставим под сомнение право родителей на выбор, но считаем необходимым ввести механизмы ответственности и профессионального сопровождения, чтобы защитить интересы ребенка», — сказал он в беседе с РБК.

Депутат отметил, что ситуация в Татарстане, где фиксируется резкий рост численности обучающихся в семейной форме, служит ярким примером. Он пояснил, что инициатива направлена на получение полной федеральной картины и выработку единых стандартов контроля.

Ранее KP.RU писал, что в российских школах могут вернуть оценки за поведение уже с 1 сентября 2026 года.