ФСБ раскрыла документы о борьбе со спекулянтами во время блокады Ленинграда

В спецсообщении Кубаткина наркому внутренних дел СССР генеральному комиссару госбезопасности Лаврентию Берии от 22 марта 1942 года отмечалось, что с началом войны войска НКВД Ленинградского военного округа (ЛВО) передали в распоряжение командования Ленинградского фронта около 30 тысяч человек. Из этого числа на март 1942 года пограничные и внутренние войска НКВД потеряли более 8 тысяч человек.