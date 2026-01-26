Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более миллиона домов остались без света из-за снежной бури в США

Число домохозяйств в США, оставшихся без электроснабжения из-за снежной бури, превысило один миллион.

Источник: Аргументы и факты

Число домохозяйств в США, оставшихся без электроснабжения из-за снежной бури, превысило один миллион, следует из данных сервиса Poweroutage. Общее количество отключений достигло 1 018 477.

Наибольшее число перебоев с подачей электроэнергии зафиксировано в Теннесси, где без света остались более 306 тысяч домов, а также в Миссисипи и Луизиане, где отключения затронули свыше 175 и 145 тысяч потребителей соответственно. Ранее в воскресенье сообщалось примерно о 750 тысячах обесточенных домов.

По прогнозам Национальной метеорологической службы, сильные снегопады и опасный гололед ожидаются на территории от восточного Техаса до Северной Каролины. Чрезвычайное положение объявлено как минимум в 21 штате, а в Нью-Йорке на понедельник принято решение о закрытии государственных школ.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Техаса наблюдался ледяной дождь на фоне мощного зимнего шторма, который в течение нескольких дней продвигался по территории США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше