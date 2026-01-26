Более миллиона домов остались без света из-за снежной бури в США

Число домохозяйств в США, оставшихся без электроснабжения из-за снежной бури, превысило один миллион, следует из данных сервиса Poweroutage. Общее количество отключений достигло 1 018 477.
Наибольшее число перебоев с подачей электроэнергии зафиксировано в Теннесси, где без света остались более 306 тысяч домов, а также в Миссисипи и Луизиане, где отключения затронули свыше 175 и 145 тысяч потребителей соответственно. Ранее в воскресенье сообщалось примерно о 750 тысячах обесточенных домов.
По прогнозам Национальной метеорологической службы, сильные снегопады и опасный гололед ожидаются на территории от восточного Техаса до Северной Каролины. Чрезвычайное положение объявлено как минимум в 21 штате, а в Нью-Йорке на понедельник принято решение о закрытии государственных школ.
Ранее сообщалось, что в ряде районов Техаса наблюдался ледяной дождь на фоне мощного зимнего шторма, который в течение нескольких дней продвигался по территории США.