Более миллиона домов остались без света из-за снежной бури в США

Наибольшее число перебоев с подачей электроэнергии зафиксировано в Теннесси, где без света остались более 306 тысяч домов, а также в Миссисипи и Луизиане, где отключения затронули свыше 175 и 145 тысяч потребителей соответственно. Ранее в воскресенье сообщалось примерно о 750 тысячах обесточенных домов.