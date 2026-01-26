Ричмонд
Калининградских перевозчиков предупредили о «затруднениях» на границе с Литвой

По данным Калининградской областной таможни, литовской стороне не удалось восстановить работоспособность информационных систем после плановых отключений.

Источник: Новый Калининград

Калининградская областная таможня предупредила перевозчиков «о возможных затруднениях при перемещении товаров через российско-литовский участок границы».

"Как сообщается на официальном сайте Таможенной службы Литовской Республики, в результате плановых отключений с 24 января 2026 года не восстановлена работоспособность информационных систем, в том числе:

система обработки таможенных деклараций (MDAS);

интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);

национальная система контроля транзита (NTKS);

система представления товаров (PPMKS)", — предупредили в областной таможне.

В ведомстве рекомендовали «учитывать указанную информацию», уточнив, что затруднения возможны при пересечении границы через МАПП Чернышевское.

При этом таможенный пост МАПП Чернышевское Калининградской областной таможни работает в штатном режиме.