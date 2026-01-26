Под Варшавой два поезда столкнулись с автомобилем, 600 человек эвакуированы

Узнать больше по теме

Жешув: ключевой логистический узел для поставок оружия Украине

Город на юго-востоке Польши, Жешув в последние годы все чаще оказывается в фокусе внимания не только туристов, но и аналитиков. Причина — близость к Украине и аэродром с военной техникой на его территории. В материале подробно разберем, где находится Жешув, какой стране он принадлежит, как формировался город и почему его стратегическое значение сегодня оценивают так высоко.