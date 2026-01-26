Ричмонд
Под Варшавой два поезда столкнулись с автомобилем, 600 человек эвакуированы

Два поезда по очереди врезались в застрявший на путях автомобиль в Польше.

Источник: Комсомольская правда

Два поезда по очереди врезались в легковой автомобиль, который застрял на железнодорожных путях. Инцидент произошёл в польском городе Блоне недалеко от Варшавы, информирует радио RMF24.

Сообщается, что легковой автомобиль застрял на путях из-за поломки и в него врезался пассажирский поезд, следовавший из Щецина в Жешув. Удар выбросил автомобиль на встречные пути и он загорелся. Через несколько секунд в машину врезался встречный пассажирский состав, огонь от автомобиля охватил его локомотив.

При этом никто не пострадал. Из поездов эвакуировали около 600 человек, а водитель автомобиля покинул его ещё до столкновения.

Тем временем испанская комиссия по расследованию железнодорожных аварий (CIAF) выяснила, что причиной крушения поезда на юге Испании, в котором погибло 45 человек, скорее всего, стал поврежденный рельс.

Накануне в Гамбурге поезд метро на высокой скорости сошел с рельсов.

Ранее два поезда столкнулись в Словакии, десятки людей пострадали.

