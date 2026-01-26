Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Sun: Спасение мужчинами женщины с ребенком в Дагестане восхитило британцев

Британское издание The Sun опубликовало кадры спасения женщины и ребенка из тонущего автомобиля в Махачкале, назвав действия мужчин потрясающими. Видео, на котором группа жителей Дагестана вытаскивает пассажиров из канала, стало вирусным в соцсетях и получило широкий отклик.

Британское издание The Sun опубликовало кадры спасения женщины и ребенка из тонущего автомобиля в Махачкале, назвав действия мужчин потрясающими. Видео, на котором группа жителей Дагестана вытаскивает пассажиров из канала, стало вирусным в соцсетях и получило широкий отклик.

— Это потрясающий момент, когда группа мужчин вытаскивает мальчика из тонущего такси после того, как машина упала в ледяной канал… Через несколько мгновений герои спасают мать мальчика, которая тоже застряла в тонущей машине, — говорится в статье.

По данным издания, видео «быстро стало вирусными в социальных сетях».

О произошедшем стало известно в воскресенье, 25 января, когда стало известно, что автомобиль съехал с дороги и начал тонуть в канале имени Октябрьской революции. Увидев происходящее, несколько мужчин немедленно бросились на помощь. Они забрались на перекладину над водой, и один из них, когда тонувшая машина проплывала мимо, сумел через открытое окно достать из салона ребенка. После этого спасатели помогли выбраться и матери.