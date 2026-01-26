Стоматолог предупредила о вреде энергетиков для зубов

Принято считать, что энергетические напитки вредят в основном желудку, однако, на самом деле, они негативно влияют на весь организм. При постоянном употреблении энергетиков могут пострадать даже зубы, об этом предупредила в разговоре с NEWS.ru стоматолог Мария Балакирева.
— Содержание этих напитков надо четко проверять. Там могут оказаться такие ферменты, которые оказывают пагубное влияние на эмаль зубов. Выпивать энергетики надо с умом — не чаще, чем раз в неделю, — посоветовала специалист.
Доктор подчеркнула, что о вреде для желудка забывать также не стоит, так как «энергетики оказывают на желудочно-кишечный тракт огромное влияние».
Сайт KP.RU предупредил, что энергетические напитки могут серьезно вредить здоровью. Даже один такой напиток в день способен спровоцировать проблемы с сосудами, сердцем и обменом веществ.