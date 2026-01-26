Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог предупредила о вреде энергетиков для зубов

Вещества в составе энергетиков могут разрушать зубную эмаль.

Источник: Комсомольская правда

Принято считать, что энергетические напитки вредят в основном желудку, однако, на самом деле, они негативно влияют на весь организм. При постоянном употреблении энергетиков могут пострадать даже зубы, об этом предупредила в разговоре с NEWS.ru стоматолог Мария Балакирева.

— Содержание этих напитков надо четко проверять. Там могут оказаться такие ферменты, которые оказывают пагубное влияние на эмаль зубов. Выпивать энергетики надо с умом — не чаще, чем раз в неделю, — посоветовала специалист.

Доктор подчеркнула, что о вреде для желудка забывать также не стоит, так как «энергетики оказывают на желудочно-кишечный тракт огромное влияние».

Сайт KP.RU предупредил, что энергетические напитки могут серьезно вредить здоровью. Даже один такой напиток в день способен спровоцировать проблемы с сосудами, сердцем и обменом веществ.