Стоматолог предупредила о вреде энергетиков для зубов

Принято считать, что энергетические напитки вредят в основном желудку, однако, на самом деле, они негативно влияют на весь организм. При постоянном употреблении энергетиков могут пострадать даже зубы, об этом предупредила в разговоре с NEWS.ru стоматолог Мария Балакирева.