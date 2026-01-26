Ричмонд
Экономист допустил резкое падение доллара в ближайшие полгода

Рубль может оставаться крепким до середины 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Курс доллара в настоящий момент неустойчив, а рубль, напротив, укрепляется. На этом фоне не исключено резкое падение валюты США в ближайшие месяцы, таким мнением в разговоре с NEWS.ru поделился экономист и финансовый аналитик Артем Тузов.

— Сейчас рубль укрепляется и может еще оставаться крепким как минимум до середины 2026 года. В ближайшие полгода доллар может опуститься даже до 50 рублей, — считает эксперт.

Аналитик отметил, что на укрепление рубля влияет рост стоимости золота, снижение спроса на импорт и на валюту для его оплаты, а также другие факторы.

Как писал сайт KP.RU, курс доллара может незначительно вырасти в ближайшие два месяца на фоне смягчения денежной политики. Реалистичный диапазон на февраль-март — 75−82 рубля за доллар.

