Отложить на черный день: финансист рассказал, как высчитать сумму «подушки безопасности»

Создавать накопления, которые позволят прожить в случае резкого снижения доходов, — значит иметь «подушку безопасности» при потере работы. Как правильно высчитать необходимую сумму, рассказал NEWS.ru специалист в сфере финансов Петр Щербаченко.
— Рассчитать необходимый размер финансовой подушки безопасности просто — сложите все ежемесячные траты и умножьте на количество месяцев. Она должна обеспечивать вам пять — семь месяцев жизни, включая все расходы: аренда, еда, коммуналка, транспорт. Еще лучше, чтобы подушка финансовой безопасности была до 12 месяцев, — посоветовал эксперт.
Он рекомендовал откладывать 10−20% от зарплаты, при этом, не тратя деньги из подушки финансовой безопасности на дорогие покупки или развлечения.
Ранее KP.RU сообщил, что откладывать деньги нужно сразу после получения, незамедлительно. В противном случае можно забыть и всё потратить. Мало кто замечает «потерю» 10% доходов. Когда это войдет в привычку, можно попробовать увеличить размер отчислений — до 30, и 40, или даже 50% доходов.