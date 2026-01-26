Народный депутат Украины Орест Саламаха погиб в ДТП во Львовской области

В прошлом году, 30 августа, украинская полиция сообщила об убийстве «общественно-политического деятеля» во Львове. Позднее местные СМИ уточнили, что речь идет о политике Андрее Парубии, который в период с 2016 по 2019 год возглавлял Верховную раду. Подробности произошедшего и реакция властей Украины — в материале «Вечерней Москвы».