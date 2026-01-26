Народный депутат Украины Орест Саламаха погиб в ДТП во Львовской области

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Орест Саламаха погиб в результате дорожно-транспортного происшествия во Львовской области. О его смерти в воскресенье, 25 января, сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко*.
По предварительной информации, парламентарий управлял квадроциклом и врезался в маршрутный автобус.
— В результате ДТП на Львовщине погиб народный депутат от «Слуги народа» Орест Саламаха, — написал Гончаренко*.
После столкновения депутата доставили в реанимацию, врачи не смогли его спасти. Обстоятельства аварии уточняются, передает ТАСС.
